США наложили санкции на менеджмент российской "Лаборатории Касперского"

Министерство финансов США 21 июня объявило о санкциях против двенадцати человек, занимающих руководящие должности в российской компании-разработчике программного обеспечения "Лаборатория Касперского".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении ведомства.

Как пояснили в американском Минфине, санкции против руководства "Лаборатории Касперского" способствуют "обеспечению целостности нашего киберпространства и защиты наших граждан от злонамеренных киберугроз".

В санкционный указ попали члены совета директоров компании Андрей Тихонов, Данил Борщев, Андрей Ефремов и Игорь Чекунов, вице-президент Андрей Духвалов, исполнительные вице-президенты Михаил Гербер и Кирилл Астрахан.

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Там также перечисляются имена руководителей департаментов "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов, Денис Зенкин, Марина Алексеева, Антон Иванов и управляющий директор в России и странах СНГ Анна Кулашова.

Министерство финансов США при этом не включило в санкционный список саму "Лабораторию Касперского", ее материнские и дочерние компании, а также ее генерального директора.

Это решение следует за распоряжением Министерства торговли, которое запретило гражданам и компаниям в США использовать продукцию "Лаборатории Касперского" по соображениям кибербезопасности.

Российскую компанию внесли в черный список из-за сотрудничества с российскими военными и разведывательными органами в поддержку целей киберразведки российского правительства.

США запретили использование продукции "Лаборатории Касперского" в госучреждениях еще в 2017 году. После этого западные спецслужбы находили доказательства того, что российская сторона ворует данные с использованием антивируса Касперского.