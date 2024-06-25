Блинкен и министр обороны Израиля обсудили послевоенный план для Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

Они обсудили текущие усилия, направленные на достижение прекращения огня в Газе, что обеспечит освобождение всех заложников и облегчит страдания палестинского народа.

Госсекретарь подчеркнул необходимость принять дополнительные меры для защиты гуманитарных работников в Газе и оказания помощи на всей территории Газы.

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Он проинформировал министра Галанта о текущих дипломатических усилиях, направленных на укрепление безопасности, управления и восстановления Газы в постконфликтный период, и подчеркнул важность этой работы для безопасности Израиля.

Кроме того, во время брифинга Миллер заявил, что на встрече речь шла о важности разработки Израилем "надежных, реалистичных планов на следующий день после конфликта", которые должны включать путь "к управлению, к безопасности, к реконструкции".

"Очевидно, что мы работаем над этими же идеями с партнерами в регионе и ведем переговоры с Израилем, но мы считаем важным, чтобы Израиль выдвинул свои собственные идеи", – рассказал представитель Госдепа.

Как известно, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу.

По данным СМИ, представители администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Израиль и террористическая группировка ХАМАС достигнут всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в Газе в рамках нынешних договоренностей.

В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с "Хезболлой".

В свою очередь в США предупредили, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который станет на защиту боевой группировки "Хезболла".