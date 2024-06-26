Глава Пентагона провел переговоры с новым министром обороны РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с новым министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Пата Райдера.

Это был первый телефонный разговор министра Остина с министром Белоусовым.

Как отметили в пресс-службе Пентагона, во время разговора Остин подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающейся войны России против Украины.

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Последний разговор между руководителями оборонных ведомств США и России состоялся в марте 2023 года. Тогда Остин говорил с предшественником Белоусова Сергеем Шойгу об инциденте с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который РФ сбила над Черным морем.

Как известно, российский правитель Путин заменил Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны России 12 мая.

Тогда, комментируя кадровые ротации Кремля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс указал, что Белоусов станет очередной "марионеткой" Путина.

А в Госдепе заявили, что перестановки в российском Минобороны свидетельствуют о том, что Путин хочет продолжать свою захватническую войну против Украины.