Польша сделала шаг к смягчению законодательства об абортах

Польша сделала шаг к смягчению законодательства о проведении абортов после того, как парламентская комиссия рекомендовала декриминализировать их в течение первых 12 недель беременности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В апреле Сейм направил четыре различных предложения по смягчению законодательства об абортах в новосозданную специальную комиссию, которая должна была разработать компромиссный текст.

Теперь комиссия приняла одно из предложений и рекомендовала парламенту полностью декриминализировать помощь в проведении аборта в течение первых 12 недель беременности. Законодатели рассмотрят это предложение позже в этом году.

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В 2020 году Конституционный суд Польши вынес решение, которое установило почти полный запрет абортов и вызвало резкие протесты либеральной части общества.

Под давлением властей тогда правящей партии "Право и справедливость" не опубликовала вердикт суда и его обоснование, в результате чего закон формально не вступил в силу – но создал неопределенность для врачей.

Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском пытается направить законодательство страны в более либеральное русло, в частности смягчить правила в отношении абортов, но разногласия внутри правительственной коалиции замедлили прогресс.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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