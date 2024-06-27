США подтвердили разрушение российского спутника, из-за которого прятались астронавты на МКС

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Командование Космических сил США подтвердило, что накануне, 26 июня, выведенный из эксплуатации российский спутник наблюдения "Ресурс-П1", развалился на фрагменты, что могло представлять угрозу для Международной космической станции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Национальное агентство США по космическим исследованиям (NASA) сообщило, что вчера вечером после 21:00 по среднеевропейскому времени экипажам на борту Международной космической станции приказали "спрятаться в своих космических кораблях как стандартная мера предосторожности".

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Это произошло после того, как стало известно о распаде спутника "на высоте, близкой к высоте станции".

"Центр управления полетами продолжал следить за траекторией полета обломков, и примерно через час экипаж получил разрешение покинуть корабли, а станция возобновила нормальную работу", – добавили в NASA.

В Командовании Космических сил США отметили, что речь идет о российском спутнике наблюдения Земли Ресурс-П1, который был выведен из эксплуатации в 2022 году, который распался на "более 100 элементов, которые можно отследить".

Там добавили, что непосредственной угрозы из-за инцидента нет, но за обломками продолжат следить.

Крупные обломки на орбите случаются редко, но вызывают все большее беспокойство, поскольку космос становится переполненным спутниковыми сетями, жизненно важными для повседневной жизни на Земле, от широкополосного интернета и связи до базовых навигационных услуг.

В 2021 году Россия вызвала международный гнев, когда поразила один из своих неработающих спутников на орбите наземной противоспутниковой ракетой, испытывая свои системы вооружений.

А в начале года разведка США сообщила о "серьезной угрозе национальной безопасности", связанной с возможным размещением российского ядерного оружия в космосе.