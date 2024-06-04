США усиливают контроль на границе с Мексикой для сдерживания нелегальной миграции

Президент США Джо Байден 4 июня распорядился усилить меры контроля на южной границе с Мексикой, ограничив тем, кто нелегально пересекает границу, право на убежище и позволив их немедленную депортацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новые меры предусматривают, что мигранты, которые нелегально пересекли американо-мексиканскую границу, могут быть лишены возможности просить убежища и депортированы или возвращены в Мексику.

Мигрантов, которые бегут в США из-за преследования на родине, будут проверять. Им могут предоставить гуманитарную защиту, но они так же могут быть депортированы. Всем депортированным запретят въезд в Соединенные Штаты на пять лет, в случае нарушения они будут подлежать ответственности вплоть до уголовной.

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На брифинге для журналистов чиновник Белого дома уточнил, что новые правила содержат исключения для детей без сопровождения взрослых, людей, которые имеют серьезные угрозы для здоровья или безопасности, а также для жертв торговли людьми.

Кроме того, ограничения будут действовать только тогда, когда среднесуточное количество задержаний на границе с Мексикой будет превышать 2500 в течение одной недели, и будут приостановлены, когда количество задержаний упадет ниже 1500 в сутки.

Согласно последним доступным правительственным статистическим данным, в апреле количество задержаний на границе США составляло в среднем 4300 в день.

Жесткая миграционная политика нынешнего Белого дома отражает стремление Байдена показать результаты в борьбе с нелегальной миграцией – вопросом, который наряду с экономикой больше всего беспокоит избирателей накануне избрания президента США.

Демократы во главе с Байденом не раз пытались реформировать систему противодействия нелегальной миграции через Конгресс, но встретились с сопротивлением республиканцев, в частности экс-президента Дональда Трампа.

Как известно, вопрос миграции также на считанные месяцы затормозил одобрение законодателями США дополнительной военной помощи Украине.