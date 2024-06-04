США усиливают контроль на границе с Мексикой для сдерживания нелегальной миграции
Президент США Джо Байден 4 июня распорядился усилить меры контроля на южной границе с Мексикой, ограничив тем, кто нелегально пересекает границу, право на убежище и позволив их немедленную депортацию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Новые меры предусматривают, что мигранты, которые нелегально пересекли американо-мексиканскую границу, могут быть лишены возможности просить убежища и депортированы или возвращены в Мексику.
Мигрантов, которые бегут в США из-за преследования на родине, будут проверять. Им могут предоставить гуманитарную защиту, но они так же могут быть депортированы. Всем депортированным запретят въезд в Соединенные Штаты на пять лет, в случае нарушения они будут подлежать ответственности вплоть до уголовной.
На брифинге для журналистов чиновник Белого дома уточнил, что новые правила содержат исключения для детей без сопровождения взрослых, людей, которые имеют серьезные угрозы для здоровья или безопасности, а также для жертв торговли людьми.
Кроме того, ограничения будут действовать только тогда, когда среднесуточное количество задержаний на границе с Мексикой будет превышать 2500 в течение одной недели, и будут приостановлены, когда количество задержаний упадет ниже 1500 в сутки.
Согласно последним доступным правительственным статистическим данным, в апреле количество задержаний на границе США составляло в среднем 4300 в день.
Жесткая миграционная политика нынешнего Белого дома отражает стремление Байдена показать результаты в борьбе с нелегальной миграцией – вопросом, который наряду с экономикой больше всего беспокоит избирателей накануне избрания президента США.
Демократы во главе с Байденом не раз пытались реформировать систему противодействия нелегальной миграции через Конгресс, но встретились с сопротивлением республиканцев, в частности экс-президента Дональда Трампа.
Как известно, вопрос миграции также на считанные месяцы затормозил одобрение законодателями США дополнительной военной помощи Украине.