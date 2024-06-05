26-летнего гражданина Украины и России родом из Донбасса накануне, 4 июня, задержали в муниципалитет Руасси-ан-Франс на севере Франции по подозрению в "участии в террористической организации".

Об этом сообщили издание Le Journal du Dimanche и телеканал BFMTV, которые ссылаются на источники, пишет "Европейская правда".

Украинца, как утверждается, арестовали "в срочном порядке" после того, как он случайно взорвал перекись ацетона – взрывчатое вещество – при попытке создать самодельное взрывное устройство.

Мужчину с ожогами сперва доставили в больницу, позже – взяли под стражу. В его комнате в отеле, расположенном недалеко от парижского аэропорта имени Шарля де Голля, во время обыска обнаружили "материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств", пишет BFMTV.

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JDD также пишет, что правоохранители изъяли "деньги, несколько фальшивых паспортов и стрелковое оружие",

Дело передали в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции и Генеральный директорат внутренней безопасности (разведывательной службы). По информации JDD, одна из версий заключается в том, что мужчина мог работать на спецслужбы России.

Задержанному украинцу, по данным BFMTV, инкриминируют "участие в террористической преступной организации с целью подготовки преступлений против личности" и незаконное владение взрывчаткой для подготовки теракта.

Отметим, что это не первый случай вероятной попытки России использовать своих агентов во Франции.

Сейчас французская полиция проверяет, причастна ли Россия к провокации в минувшие выходные, когда возле Эйфелевой башни разместили пять гробов с надписями "Французские солдаты в Украине", отсылая к намерениям Парижа отправить туда инструкторов.