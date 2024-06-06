Друг Путина Шредер проиграл еще одно дело о лишении привилегий экс-канцлера

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер проиграл еще одну судебную попытку отменить решение о лишении его права иметь финансируемый государством офис в Бундестаге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В 2022 году Бундестаг заявил, что Шредер, социал-демократический канцлер с 1998 по 2005 год, больше не исполняет обязанности как бывший канцлер, поэтому не заслуживает финансируемый государством офис и персонал, на которые он имел право.

Решение было принято на фоне общественного гнева на Шредера из-за его отказа дистанцироваться от главы России Владимира Путина, которого бывший канцлер назвал своим личным другом.

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В прошлом году Шредер проиграл дело в берлинском административном суде об отмене этого решения. В четверг пресс-секретарь Высшего административного суда Берлина заявил, что Шредер проиграл и дело и здесь.

Шредер посетил российского лидера в Москве в 2022 году и заявил после этого, что Россия хочет решить войну в Украине путем переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский назвал поведение Шредера "отвратительным".

В прошлом году Социал-демократическая партия решила, что Шредер может оставаться членом партии, поскольку он не нарушил никаких партийных правил. Местная ячейка СДПГ пыталась исключить его из партии.

В прошлом году Шредера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на празднование 9 мая.