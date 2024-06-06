Шольц назвал "позорной" похвалу Путина в адрес немецкой ультраправой "АдГ"

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг назвал похвалу лидера России Владимира Путина в адрес "Альтернативы для Германии" (АдГ) "позорной" для ультраправой партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

"Позорно, что вы получили такую похвалу от российского президента", – сказал канцлер в Бундестаге, нижней палате парламента Германии, после возгласов членов "АдГ".

"Вы упорно работали над этим, и граждане будут знать, что с этим делать", – добавил он.

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В среду Путин заявил, что будет "сотрудничать со всеми, кто хочет сотрудничать с Россией", в том числе с "АдГ", которая пострадала от ряда скандалов, связывающих ее ведущих кандидатов на выборах в Европарламент, которые состоятся на этой неделе, с Москвой.

На пресс-конференции в Санкт-Петербурге с участием ведущих международных информационных агентств, включая DPA, Путин заявил, что не видит "признаков неонацизма в действиях „АдГ".

"Мы не видим ничего, что вызвало бы у нас беспокойство", – добавил он, отвечая на вопрос об антиконституционных тенденциях партии.

Хотя Россия и "АдГ" не поддерживают "системных отношений", Москва поддержит любого, кто выступает за нормальные связи с Россией, сказал Путин.

Правопопулистская партия "АдГ" долгое время наращивала популярность на фоне разочарования немцев их правительством. Но сейчас ее рейтинг самый низкий за последние 11 месяцев под давлением скандалов, связанных с резкой антимиграционной позицией партии и вероятной причастностью ее членов к шпионажу в пользу России и Китая.

Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца уже обгоняет по популярности "Альтернативу для Германии".

Ранее ультраправая группа Европарламента "Идентичность и демократия" решила исключить девять евродепутатов от "Альтернативы для Германии" из своего состава.