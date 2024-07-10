Президент Литвы говорит о "позитивных сигналах" для Украины по сравнению с прошлогодним саммитом

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сигналы, которые Украина получит на этом саммите, являются более позитивными по сравнению с прошлогодним саммитом.

Об этом он заявил перед заседанием Евроатлантического совета в Вашингтоне, сообщает корреспондент "ЕвроПравды".

Литва в прошлом году принимала саммит НАТО, от которого ожидали приглашения Украины к членству. Отказ в приглашении стал разочарованием и для Литвы.

"Очень хорошо, что мы уделяем приоритетное внимание Украине и очень важно, что Украина получает положительные сигналы по сравнению с языком Вильнюса, языком прошлого саммита НАТО", – сказал Науседа.

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"Необратимость процесса является важной. Мост является важным.

Но конечно наши друзья-украинцы ожидают большего и они надеются, что после победы не будет никаких вопросов о полноценном членстве Украины в НАТО", – отметил он.

Как сообщалось, последний проект итоговой декларации саммита Североатлантического альянса содержит положение о "необратимом" пути Украины в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед этим заявил, что принятие новых членов в Альянс требует консенсуса, но шаги, которые делаются сейчас, позволят упростить членство Украины, когда наступит подходящее время.

По мнению главы польского МИД Радослава Сикорского, Украина может быть не полностью удовлетворена результатами саммита НАТО, который начался в столице США.

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