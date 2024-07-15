Поддержка партии Орбана упала после евровыборов

Поддержка партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" немного снизилась после выборов в Европарламент, прошедших месяц назад.

Об этом свидетельствует опрос Republikon Intézet, данные которого приводит независимое издание Telex, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, партию Орбана поддержали 41% респондентов (или 31% всего населения), тогда как на выборах в Европарламент политсила набрала почти 45% голосов избирателей.

Как отметили в Republikon Intézet, этот результат удивляет, потому что в исследованиях, проводимых после выборов, респонденты традиционно тяготеют к партии-победителю, и в поствыборных опросах те получают чуть более высокую поддержку.

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Главу ныне оппозиционной партии "Тиса" поддержали 31% респондентов (или 23% общего количества населения). Это лишь немного выше результата, который партия получила на евровыборах (почти 30%).

Исследование проводилось с 3 по 8 июля 2024 года путем телефонного опроса тысячи человек.

Исследование представляет взрослое население страны по полу, возрасту, образованию и типу поселения. Погрешность составляет +/– 3,2 процентных пункта.

Напомним, что по итогам евровыборов от оппозиционной партии "Тиса" в Европарламент прошла уроженка закарпатского города Берегово Габриэла Гержени.

А от партии Орбана "Фидес" депутатом Европарламента стала Виктория Ференц родом из Закарпатья.

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