США отреагировали на решение Китая прекратить консультации по контролю за вооружением

Государственный департамент США прокомментировал решение Китая приостановить консультации с США по контролю над вооружениями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Он отметил, что это решение китайской стороны подрывает стратегическую стабильность.

"Этот шаг, к которому они прибегли, досадный. Китай решил последовать примеру России, утверждая, что взаимодействие в сфере контроля над вооружениями не может продолжаться, когда существуют другие проблемы в двусторонних отношениях. Мы считаем, что такой подход подрывает стратегическую стабильность", – подчеркнул Миллер.

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Также, по его словам, такой шаг "увеличивает риск возникновения динамики гонки вооружений".

В то же время США будут оставаться открытыми для разработки и внедрения конкретных мер по уменьшению рисков вместе с Китаем, однако для этого требуется согласие китайской стороны, добавил Миллер.

Накануне Китай объявил, что из-за продолжения американской стороной продаж оружия Тайваню принял решение приостановить консультации с США по контролю над вооружениями.

Ранее на этой неделе двухпартийный комитет Конгресса США в письме в Белый дом выражал опасения по поводу того, что Россия может делиться с Китаем информацией о противодействии американскому оружию, с которым ее военные имели дело на поле боя в Украине.

После саммита НАТО в Вашингтоне официальный Пекин возмутился из-за его решения, где Китай назвали решающей силой, содействующей войне России против Украины.