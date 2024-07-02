СМИ: Польша хочет ограничить для Беларуси доходы от транзита из Китая в ЕС

В Варшаве приняли решение о введении очень детального контроля на большом таможенном терминале на границе с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно радиостанции RMF FM.

Речь идет о пункте Малашевичи (гмина Тересполь, Бяльский уезд) в Люблинском воеводстве.

Это должно стать, как утверждают польские дипломаты, чрезвычайно жестким шагом против Минска.

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Львиная доля грузов с востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая, направляются на запад через так называемый "сухой порт" Малашевичи. По железной дороге они направляются в страны-члены ЕС, а также в порт Гданьск, откуда отправляются в другие пункты назначения. Этот транзит является значительным источником дохода для белорусского режима. Его ограничение может иметь много последствий.

Министерство иностранных дел Польши рассчитывает на давление Пекина на Минск, чтобы заставить Лукашенко выполнить польские требования.

Как выяснил корреспондент RMF FM, принято решение о проведении чрезвычайно детальных и тщательных проверок товаров, въезжающих в Польшу. Цель – не допустить попадания опасных предметов и веществ на территорию Европейского Союза.

Как неофициально стало известно RMF FM, несколько дней назад по дипломатическим каналам в Минск был направлен сигнал о том, что Польша больше не будет терпеть миграционное давление на своей границе, а также задержание польского журналиста и общественного активиста Анджея Почобута.

На сегодняшний день ни одного удовлетворительного ответа на эти четкие сигналы со стороны Беларуси не поступило.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дал понять, что Варшава может полностью закрыть границу с Беларусью.

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