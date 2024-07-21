Евросоюз заявил о необходимости воссоединения Кипра

Евросоюз призвал к объединению усилий для достижения справедливого, всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования проблемы разделенного Кипра на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала Европейская служба внешних дел.

Евросоюз опубликовал заявление по случаю 50-й годовщины операции Турции на острове.

"Сегодня Кипр, государство-член ЕС, остается разделенным, что имеет далеко идущие последствия, в первую очередь, для народа Кипра.

Насильственное разделение никогда не может быть решением. Надежда на лучшее будущее, на объединенный Кипр, все еще существует", – говорится в заявлении.

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ЕС отметил, что в контексте усилий под руководством ООН все заинтересованные стороны, в частности две кипрские общины, "срочно нуждаются в настоящей приверженности" к мирному урегулированию на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

"На фоне широких геополитических сдвигов и кризисов мы должны объединить усилия для достижения справедливого, всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы в рамках ООН на благо всего народа Кипра, а также для стабильности и безопасности в Восточном Средиземноморье", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис высказался за объединение Кипра, решение по которому должно быть принято за столом переговоров.

В то же время накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что поддерживает решение об образовании и признании двух государств на Кипре.

В 1974 году на Кипре произошел переворот сторонников воссоединения острова с Грецией. В ответ Турция оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, но реальных результатов они не принесли. Северный Кипр настаивает на объединении с Кипром на условиях федерации, тогда как кипрские власти такие планы отвергают, опасаясь роста турецкого влияния.

Никос Христодулидис, ставший президентом Кипра в прошлом году, неоднократно призывал активизировать переговоры по мирному процессу на острове.

Утверждалось, что ради этого Кипр был даже готов поддержать членство Турции в Европейском Союзе.