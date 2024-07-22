Германия призвала Израиль прислушаться к заключению Суда ООН по оккупированным территориям

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала консультативное заключение Международного суда ООН относительно оккупированных Израилем территорий и призвала израильские власти принять соответствующие меры.

Об этом она сказала в кулуарах заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 22 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам Бербок, решение Международного суда ООН, согласно которому оккупация Израилем палестинских территорий является незаконной, является "революционным".

"Даже если этот вывод не является обязательным к исполнению, израильскому правительству стоило бы отнестись к нему серьезно", – заявила она.

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По мнению главы немецкого МИД, заключение Суда также демонстрирует ответственность международного сообщества за решение арабо-израильского конфликта на основе принципа двух государств, чтобы палестинцы и израильтяне в будущем жили вместе в мире и согласии.

В юридическом заключении Международного суда ООН, опубликованном в пятницу, говорится о том, что оккупация Израилем палестинских территорий является незаконной и должна быть прекращена как можно быстрее. Это заключение не является юридически обязательным.

Заключение опубликовали на фоне войны между Израилем и ХАМАС, которую вызвало нападение террористов на израильские поселения на юге.

В отдельном деле Суд ООН рассматривает иск Южной Африки о том, что израильская кампания в Газе является геноцидом, который Израиль категорически отрицает. К этой жалобе присоединились еще несколько стран, среди которых Ирландия.