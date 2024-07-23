Глава МИД Финляндии: Стоит задуматься о пребывании Венгрии в ЕС

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что стоит задуматься о пребывании Венгрии в ЕС, если ценности страны настолько отличаются от ценностей Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", заявление финского министра приводит Iisalmen Sanomat.

Валтонен указала, что в своей двусторонней дипломатии Венгрия не должна представлять или создавать впечатление, что она представляет ЕС, когда ее премьер-министр Виктор Орбан, например, посещает Москву и Пекин.

По ее словам, взгляды Венгрии не соответствуют официальной линии ЕС.

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"Конечно, это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", – отметила глава финского МИД.

В то же время она добавила, что не будет посылать Венгрии сигнал о том, что страна должна пересмотреть свое членство в ЕС.

Накануне высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что подавляющее большинство министров иностранных дел стран Европейского Союза на заседании в Брюсселе раскритиковали несогласованные "мирные миссии" венгерского руководства.

Еврокомиссия решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана. Аналогичный шаг приняли несколько государств-членов.

В то же время Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию" несмотря на критику.

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