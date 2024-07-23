Макрон исключил смену правительства до конца Олимпиады

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет назначать новое правительство как минимум до "середины августа", то есть завершения Олимпийских игр в Париже.

Об этом он сказал в интервью телеканалу France 2 вечером 23 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

На вопрос о возможной смене в правительстве Макрон сказал, что "до середины августа нам нужно сосредоточиться на Играх".

"А дальше, в зависимости от того, как будут идти эти дискуссии, это будет моя ответственность – назначить премьер-министра и поручить ему или ей сформировать правительство и объединить максимально широкую группировку для того, чтобы оно могло действовать и обеспечить стабильность", – сказал президент Франции.

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Комментируя выдвижение победителями парламентских выборов, левым блоком "Новый народный фронт", кандидата в премьер-министры, Макрон подчеркнул, что вопрос не в имени, а в том, "какое большинство может возникнуть в Ассамблее".

Он добавил, что не считает, будто левые имеют большинство в парламенте, сославшись на результаты голосования за спикера – там их выдвиженец Андре Шассен уступил представительнице команды Макрона Яэль Брон-Пиве.

О том, что происходит во французской политике, читайте в статье Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых.