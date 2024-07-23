Левый блок в парламенте Франции наконец согласовал кандидата в премьеры

Левая коалиция "Новый народный фронт" в Национальной ассамблее Франции во вторник объявила, что выдвигает Люси Касте своей единственной кандидатурой на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Четыре партии левой коалиции, в которую входит крайне левая "Непокоренная Франция", согласовали кандидатуру 37-летней Люси Касте на пост главы правительства после двух недель переговоров.

Малоизвестная широкой общественности во Франции, Касте сейчас возглавляет бюджетный департамент Парижа.

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Люси Касте ФОТО: MEDIAPART

"Новый народный фронт" в совместном заявлении называет ее „высокопоставленной госслужащей, которая работала над борьбой с налоговым мошенничеством и финансовыми преступлениями, с опытом работы в волонтерском секторе".

Касте также является ведущей фигурой в организации Nos Services Publics, которая выступает против политики французских властей в сфере государственной службы, и сопротивляется инициированной Эмманюэлем Макроном пенсионной реформе.

Левые были единственной политической силой, которая шла на выборы, не назвав кандидатуру своего кандидата в премьеры. Это было сделано потому, что лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон на этом посту мог отпугнуть значительную часть умеренных избирателей.

В результате три партии левого блока сначала выдвинули свою кандидатку на пост главы правительства – руководительницу Европейского климатического фонда Лоранс Тубиана, но она недавно отказалась от этой должности.

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