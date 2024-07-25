В США готовы помочь Румынии в расследовании падения "Шахедов"

В Государственном департаменте заявили о готовности содействовать Румынии в расследовании инцидентов с падением дронов "Шахед", которыми РФ атакует Украину.

Об этом во время брифинга сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что правительство Румынии проводит расследование этого инцидента, а также отметил, что США полностью доверяют действиям румынской стороны и оценивают профессиональный и взвешенный подход к расследованию.

"Это расследование проводится румынскими властями. Очевидно, что это происходит на их территории. Если бы они обратились к нам с просьбой о каком-либо сотрудничестве, мы, конечно, были бы готовы это сделать", – сказал Миллер.

Реклама:

Накануне Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ с помощью "Шахедов" на юг Украины. Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

Этой ночью для населенных пунктов над Дунаем снова объявляли воздушную тревогу.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.