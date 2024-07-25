Британия в следующем году развернет в Польше истребители Eurofighter

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что со следующего года британские истребители Eurofighter Typhoon будут нести службу в польском воздушном пространстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции со своим британским коллегой Джоном Хили, его цитирует TVP.

Косиняк-Камыш рассказал, что одним из результатов его переговоров с Хили является декларация об отправке 4-6 истребителей в рамках миссии Baltic Air Policing для патрулирования польского воздушного пространства в следующем году.

"В Ясёнке (село на юго-востоке Польши. – Ред.) также есть система Sky Sabre. Спасибо вам за то, что эта система останется в Польше до конца года", – сказал глава польского оборонного ведомства.

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В свою очередь министр обороны Великобритании подтвердил усиление военного сотрудничества и поблагодарил Польшу за помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Румыния рассчитывает подписать межправительственное соглашение с Соединенными Штатами о закупке истребителей последнего поколения F-35 уже этой осенью.

Также была информация, что Германия рассматривает возможность приобретения восьми дополнительных истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin в дополнение к уже заказанным 35 самолетам.