Сикорский объяснил, с чем связано уменьшение числа мигрантов на границе с Беларусью

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польская сторона фиксирует уменьшение попыток нелегальных мигрантов пересечь границу со стороны Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RMF24.

Сикорский намекнул, что ключевую роль здесь сыграло давление польского правительства на Китай, который перевозит свои товары через польско-белорусскую границу.

"Насколько мне известно, Пекин передал свои беспокойства Беларуси", – прокомментировал министр.

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В то же время он добавил, что вопрос полного закрытия границы с Беларусью все еще остается открытым.

"Это наше право. Большинство пунктов пропуска уже закрыты, что создает неудобства для наших и белорусских граждан. Однако режим может не оставить нам другого выхода", – отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что Беларусь знает, "что она должна сделать для улучшения отношений, и знает, что для нас неприемлемо".

Недавно в МИД Польши назвали условия нормализации отношений с Беларусью.

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