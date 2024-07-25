В Бельгии задержали семь подозреваемых в подготовке теракта

В Бельгии сообщили о задержании семерых подозреваемых в подготовке терактов после серии обысков по всей территории страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Brussels Times.

Полиция Антверпена после запроса следственного судьи осуществила 14 обысков в разных местах столичного региона, Валлонии и Фландрии, в том числе в Антверпене.

Операция была направлена на задержание нескольких лиц, подозреваемых в участии в деятельности террористической группы, финансировании терроризма и подготовке теракта.

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Всего задержали и допрашивают семь человек. Детали их возможных замыслов пока не раскрывают.

В комментарии AFP представитель прокуратуры исключил связь между этими событиями и Олимпийскими играми, которые стартуют в Париже 26 июля.

Ранее стало известно о задержании в Париже выходца из России, который мог готовить неприятности во время Олимпиады.

Министр внутренних дел Франции говорил, что опасается попыток России использовать Олимпиаду с целью шпионажа или дискредитации Франции.

По его словам, к участию в организации Олимпиады не допустили около тысячи человек, в отношении которых возникли подозрения во вмешательстве в интересах иностранного государства.

Ранее в этом месяце во Франции задержали 20-летнего неонациста, который, как полагают, планировал насильственные действия во время Олимпийских игр в Париже.

Олимпийской команде Израиля во время соревнований будут обеспечивать круглосуточную охрану.