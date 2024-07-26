В МИД Румынии вызвали представителя РФ из-за инцидентов с "Шахедами"

В Министерство иностранных дел Румынии вызвали временного поверенного в делах РФ из-за инцидентов с дронами "Шахед", которые нарушали румынское воздушное пространство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Представитель МИД выразил российскому дипломату решительный протест из-за падения на румынской территории обломков "Шахедов", а также осудил неоднократные атаки российских сил на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Румынская сторона также подчеркнула безответственность военных ударов, в том числе в непосредственной близости к границе Румынии, которые ставят под угрозу национальную безопасность.

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Накануне Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плауру напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.

В НАТО на фоне найденных в Румынии фрагментов российского беспилотника заявили, что не располагают информацией о "преднамеренном нападении" на территорию НАТО.