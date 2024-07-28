Оппозиция в Германии хочет отменить государственную помощь украинцам, которые не работают

Генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеманн выступает за необходимость отмены государственной помощи для нетрудоустроенных, в частности украинских беженцев.

Об этом он заявил в интервью изданию медиагруппы Funke, которое цитирует агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Линеманн заявил, что в Германии "шестизначное количество людей принципиально не желает работать", а значит, их нельзя стимулировать искать работы сокращением социальных выплат. "Необходимо полностью отменить поддержку базового дохода", – считает он.

Политик ХДС в этом контексте также упомянул об украинских беженцах, которые получают льготы.

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"Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах работают более 50% украинцев, но в Германии – только 25%", – считает он.

По мнению Линеманна, речь идет об отсутствии стимулов со стороны федерального правительства, чтобы побудить беженцев из Украины искать работу: "Украинцы также защищают нашу свободу. Но если есть выгода, то она связана с чем-то взамен. Это касается и трудоустройства".

Как пишет DPA, федеральное правительство Германии хочет ввести более строгие правила, чтобы поощрить больше получателей социальных выплат к работе. Среди прочего, отказ от работы и нелегальное трудоустройство предлагают наказывать сокращением помощи.

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.

В прошлом месяце председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии, что раскритиковали партии федеральной коалиции.