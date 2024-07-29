Швейцария не пускает к себе некоторые поезда Deutsche Bahn из-за непунктуальности

Почти каждый десятый междугородний экспресс-поезд немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn, следующий в Швейцарию, не пропустили через границу из-за опоздания.

Об этом свидетельствуют данные Федерального министерства транспорта Германии, которые цитирует Spiegel, сообщает "Европейская правда".

В первом квартале 2024 года на маршруте из Мюнхена в Цюрих 60 из 545 поездок в первом квартале, то есть 11%, Deutsche Bahn пришлось прервать досрочно. За весь 2022 год этот показатель составил лишь 1,2%, а в 2023 году – 2,1%.

Если раньше главными причинами задержки были штормы и аварии, в первом квартале 2024 года, по данным немецкого Министерства транспорта, в 75% случаев в Швейцарию поезда не пускали из-за проблем с инфраструктурой.

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На другом экспресс-маршруте Deutsche Bahn, из Фрайбурга в Базель, доля поездов, которым приходилось останавливаться на пограничной станции Баден-Баденхоф, в первом квартале 2024 года выросла до 12,4%. Главной причиной задержки в этом случае стали забастовки железнодорожников.

В отличие от поездов Deutsche Bahn, поезда Swiss Railways имеют очень высокий уровень пунктуальности. Чтобы задержки немецких поездов не влияли на швейцарскую сеть, значительно опаздывающие поезда постоянно останавливаются на границе и вынуждены разворачиваться обратно.

"Другие страны откровенно боятся риска введения непунктуальности со стороны Германии", – прокомментировал депутат Бундестага от „Зеленых" Матиас Гастель, на чей запрос федеральное правительство и предоставило информацию о задержках поездов.

Дела у Deutsche Bahn в последние дни идут плохо: компания недавно сообщила о чистом убытке в размере 1,2 миллиарда евро в первой половине 2024 года и объявила о сокращении тысяч рабочих мест.

Перед тем перевозчик заблаговременно признал, что не достигнет установленного на этот год целевого показателя своевременного прибытия поездов.