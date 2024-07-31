63% латвийцев считают войну в Украине самой большой проблемой ЕС

63% латвийцев одной главной проблемой Европейского союза считают войну в Украине.

Об этом говорится в свежем опросе Eurobarometer, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Для латвийцев война в Украине возглавляет список проблем ЕС. Для сравнения: в других странах ЕС ее назвали только 50% жителей.

На проблему дороговизны жизни указали 36% жителей Латвии, а в ЕС – 32% респондентов. Как одна из главных проблем упомянуты также терроризм и вопросы безопасности, которые отметили 30% жителей Латвии и 26% жителей стран ЕС.

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Вопрос окружающей среды и изменения климата назвали проблемой лишь 16% латвийцев, тогда как 35% жителей стран ЕС назвали ее одной из главных проблем Евросоюза.

35% латвийцев определили миграцию как проблему ЕС, в ЕС – 41% опрошенных европейцев.

Социологический опрос Eurobarometer проводился с 25 июня по 2 июля. В Латвии было опрошено 1007 человек, всего в ЕС – 25 658 жителей.

Напомним, в Польше 70% опрошенных считает нынешнюю ситуацию в Украине угрозой для суверенитета и независимости страны, в то же время 30% назвала ее незначительной или отсутствующей.

Кроме того, подавляющее большинство украинцев считают, что соглашения по безопасности с партнерами в продолжение Вильнюсской декларации G7 являются полезными для обороноспособности Украины, но при этом возлагают на них сдержанные надежды.