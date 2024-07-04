Польша рассчитывает на пограничников из трех стран ЕС для охраны границы с Беларусью

Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для патрулирования границы с Беларусью.

Об этом стало известно агентству Reuters в четверг от польского чиновника, занимающего высокую должность, пишет "Европейская правда".

Чиновник отметил, что "подготовка идет полным ходом", и это страны, "которые имеют большой опыт в охране границ"

"Особенно, например, опыт Греции может быть очень полезным", – заявил журналистам высокопоставленный чиновник.

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Пограничное агентство Европейского Союза Frontex сообщило, что за первые пять месяцев 2024 года количество людей, которые пытаются попасть в ЕС через восточную границу Евросоюза, почти удвоилось, хотя этот маршрут остается относительно небольшим по сравнению с другими путями в Европу.

В последние месяцы официальные лица Польши и Финляндии предупреждали, что количество людей, которые пытаются пересечь границу через Беларусь или Россию, может значительно возрасти.

Греция расширяет ограждение на границе с Турцией, а Финляндия стремится закрыть новый маршрут мигрантов через Россию в Европу, развернув больше пограничных патрулей, беспилотников и электронных детекторов, а также построив заборы.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью общественному телевидению в четверг, что среди мигрантов, прибывающих из Беларуси, могут быть люди, обученные нападать на польских солдат.

Правительство Польши надеется поднять этот вопрос на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе.

На этой неделе Германия и Польша представили совместный план действий, в котором договорились обсудить усиление оборонного сотрудничества, в том числе усиление присутствия НАТО на восточной границе Альянса, а также координацию помощи Украине.

Напомним, в последние дни увеличилось количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.