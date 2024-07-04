Португалия предоставит право на налоговые льготы большему количеству новых резидентов

Португалия планирует разрешить большему количеству новых резидентов получить право на налоговые льготы, пытаясь привлечь в страну квалифицированных работников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению правительства, оно хочет, чтобы более широкий набор квалифицированных профессий и компаний могли подавать заявки на налоговые льготы.

В конце 2023 года предыдущее правительство сузило круг лиц, которые могли воспользоваться фиксированной ставкой налога на прибыль в размере 20% в течение 10-летнего периода, заявив, что она будет доступна для новых квалифицированных резидентов, работающих в таких сферах, как научные исследования и определенные инвестиции.

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Как заявил в четверг министр финансов Жоаким Миранда Сарменту, налоговые льготы распространяются на доходы от работы, но не распространяются на пенсии, дивиденды или прирост капитала.

В июле 2023 года министерство финансов Португалии заявило, что всего 89 тысяч человек воспользовались тем, что тогда называлось режимом "нерезидентов", который предусматривал 10-процентную ставку налога на пенсии.

Ранее сообщалось, что новое правоцентристское правительство Португалии во главе с Луишем Монтенегру отменило введенный их предшественниками-социалистами закон, который поощрял людей переезжать в страну на заработки.

Также Монтенегру заявил о реструктуризации правительственного управления по вопросам миграции, которое было создано в прошлом году после расформирования пограничной полиции, потому что оно "не работает".

Новое правительство в Португалии пришло к власти в результате досрочных выборов в начале года, вызванных коррупционным скандалом с участием топ-чиновников прежней власти.