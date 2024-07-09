Захарова бесится из-за запрета российской пропаганды в Черногории

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова пообещала ответ на "русофобию" Черногории, которая заблокировала у себя подсанкционные пропагандистские СМИ России.

Комментарий Захаровой разместили на веб-странице российского МИД, сообщает "Европейская правда".

По мнению пресс-секретаря внешнеполитического учреждения России, действия Черногории – это "враждебный акт неприкрытой цензуры", потому что страна хочет "выслужиться перед есовским Брюсселем в надежде на заветный прогресс на "евродорожке".

"В угоду русофобской трансатлантической повестке дня там готовы продолжать курс на подрыв демократических основ своего общества и государства, лишать собственных граждан права на доступ к информации", – вопит она.

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Захарова пообещала, что "недружественные действия" Черногории не останутся без "ответа".

Правительство Черногории ранее ввело международные ограничительные меры, определенные решениями Совета ЕС в отношении российских медиа.

Под запретом оказались Sputnik и его арабоязычная версия, ряд филиалов RT, вещающих на европейском и арабском языках, "РТР/РТР Планета", "Россия 24", TV Centre International, "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ, "Первый канал", Oriental Review, "Царьград", New Eastern Outlook, "Катехон".

В рамках последних санкций ЕС под запретом оказались российские "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета". Россия в ответ ввела ограничения на вещание для 81 европейского СМИ.

В Еврокомиссии назвали это решение Москвы полностью необоснованным и политически мотивированным.