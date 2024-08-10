В Литве хотят усовершенствовать прием на госслужбу после скандала с чиновницей с паспортом РФ

В Литве Служба государственного управления и Министерство внутренних дел обсудят вопросы совершенствования порядка приема на работу государственных служащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Этот вопрос встал после увольнения работницы Департамента миграции Литвы, которая скрыла наличие российского паспорта.

В частности, рассматривается предложение того, чтобы обязать кандидатов полностью информировать о том, гражданами каких стран они являются.

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"Предложение нам подходит, поэтому дальше с МВД обсудим комплексный механизм осуществления этого предложения", – сказали представители службы.

На прошлой неделе Департамент миграции сообщил об увольнении сотрудницы, которая скрыла наличие российского гражданства. Женщину также лишили литовского гражданства.

По данным учреждения, в департаменте женщина руководящую позицию не занимала, работала чуть больше года, действующих взысканий на ее счету не было.

За то, что она не сообщила о том, что получила гражданство другой страны, начато расследование, ей грозит штраф в размере 300-850 евро.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте обратила внимание на то, что подобная ситуация может возникнуть в любом учреждении или в любой организации в Литве.

Напомним, на референдуме в Литве в мае этого года жителям предлагали изменить конституцию, чтобы расширить возможности предоставления двойного гражданства, но референдум провалился.

А в ноябре прошлого года Сейм Литвы одобрил поправки к Закону о гражданстве, которые расширяли возможности приобретения литовского гражданства детьми, рожденными у литовских родителей за рубежом.