Членство в ЕС поддерживают только 30% норвежцев

В случае проведения референдума о членстве в Европейском Союзе в пользу этого сценария отдали бы голоса менее трети жителей Норвегии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Opinion для изданий Altinget и ABC Nyheter, сообщает "Европейская правда".

За возможное присоединение к ЕС проголосовали бы, согласно опросу, 30% норвежцев – это на 5 процентных пунктов меньше, чем в августе прошлого года.

56% проголосовали бы против членства в Евросоюзе, а еще 14% ответили, что не определились с ответом.

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"Частично причиной снижения количества проголосовавших "за" является то, что война в Украине, которая привела к более позитивному отношению к ЕС, была несколько омрачена другими новостями", – считает консультант Opinion Мартин Стуббан.

В качестве примера он привел события в США и на Ближнем Востоке, в результате которых, по его мнению, для норвежцев "Украина отошла на второй план".

Норвежцы дважды на референдуме – в 1972 и 1994 годах – отклоняли присоединение к Европейским сообществам (предшественника ЕС) и Евросоюзу.

В то же время Норвегия является членом Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоны, через которые сотрудничает с ЕС экономически.

Недавний опрос в Венгрии показал, что большинство населения страны поддерживает членство Венгрии в ЕС, несмотря на заявления властей, что Будапешт "находится в состоянии войны" с Брюсселем.

Последний опрос Eurobarometer показал, что абсолютное большинство жителей ЕС хотят более глубокого сотрудничества в оборонной сфере на уровне Евросоюза.