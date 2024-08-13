Министр обороны Литвы неожиданно приехал в Украину

Литовский министр национальной обороны Лауринас Кащюнас во вторник, 13 августа, встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом стало известно из сообщения Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Зеленский поблагодарил Литву за всестороннюю поддержку, в частности оружием, в условиях российской агрессии.

"Во время встречи подробно обсудили первоочередные оборонные потребности нашего государства и дальнейшую помощь со стороны Литвы, прежде всего по ПВО, дронов и других критически важных средств", – говорится в сообщении.

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Также стороны обсудили развитие оборонно-промышленного комплекса Украины и поддержку со стороны Вильнюса европейской и евроатлантической интеграции Киева.

О визите министра обороны Литвы в Киев ранее не сообщалось.

Литва ранее анонсировала, что в августе передаст Украине новую партию военной помощи, в которую войдут, среди прочего, системы ПВО малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами.

Кроме того, боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания Минобороны Украины во фронтовых условиях и будут отправлены в Украину в сентябре.