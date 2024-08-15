Кандидаты в вице-президенты США определились с датой дебатов

Джей Ди Вэнс и Тим Уолз, которые являются кандидатами в вице-президенты от Республиканской и Демократической партии соответственно, согласились принять участие в дебатах на телеканале CBS News 1 октября.

Об этом сообщил сам телеканал, пишет "Европейская правда".

В среду CBS News предложил четыре даты дебатов между двумя кандидатами в вице-президенты: 17 сентября, 24 сентября, 1 октября и 8 октября.

Уолз накануне заявил, что согласен на дату 1 октября, Вэнс подтвердил свое участие в четверг утром, одновременно призвав визави от Демократической партии принять участие в дебатах на CNN в сентябре.

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"Американский народ заслуживает как можно больше дебатов, именно поэтому Трамп уже вызвал Камалу на три из них. Я принимаю не только дебаты на CBS 1 октября, но и дебаты на CNN 18 сентября. С нетерпением жду встречи с вами на обоих!" – заявил республиканец.

Ранее телеканал ABC News заявил, что проведет первые дебаты между кандидатами в президенты США – Дональдом Трампом и Камалой Харрис – 10 сентября.

Напомним, во время первого предвыборного мероприятия Уолз критиковал Трампа и Вэнса, назвав их "жуткими и чертовски странными".

Больше об Уолзе читайте в статье: Друг Украины в команде Харрис: кто такой Тим Уолз, кандидат демократов в вице-президенты США.