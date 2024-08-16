НАТО усиливает присутствие в Тихом океане для противодействия Китаю
НАТО усиливает свое присутствие в западной части Тихого океана, отправляя военные корабли в новые места для противодействия Китаю.
Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
Недавно участником тихоокеанской группы стал итальянский авианосец Cavour – впервые Рим отправил свой единственный авианосец в Тихий океан.
Недавно Cavour и итальянский фрегат провели учения с американским авианосцем USS Abraham Lincoln вблизи острова Гуам.
Днем позже истребители-невидимки F-35 и самолеты AV-8B Harrier, стартовавшие с борта Cavour, отрабатывали сбивание воздушных целей.
"Это прежде всего демонстрация нашей способности проецировать силу в любом месте", – сказал контр-адмирал Джанкарло Чаппина.
Кроме того, в следующем году в Тихий океан должен прибыть британский авианосец "Принц Уэльский" и его ударная группа, а Франция заявила, что отправит ударную группу на авианосце "Шарль де Голль".
Германия и Нидерланды являются одними из других членов Организации Североатлантического договора, которые планируют отправить военные корабли в тихоокеанский регион.
НАТО остерегался конфронтации с Китаем, но напряженность возросла в этом году, когда Альянс назвал Пекин пособником российского вторжения в Украину – обвинение, которое Китай отверг.
В 2022 году НАТО впервые включил Китай в свой руководящий стратегический документ, описав страну как вызов "интересам, безопасности и ценностям организации".
Накануне сообщалось, что Военно-морские силы США и Франции проводят совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Кроме того, Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.