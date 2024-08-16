НАТО усиливает присутствие в Тихом океане для противодействия Китаю

НАТО усиливает свое присутствие в западной части Тихого океана, отправляя военные корабли в новые места для противодействия Китаю.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Недавно участником тихоокеанской группы стал итальянский авианосец Cavour – впервые Рим отправил свой единственный авианосец в Тихий океан.

Недавно Cavour и итальянский фрегат провели учения с американским авианосцем USS Abraham Lincoln вблизи острова Гуам.

Реклама:

Днем позже истребители-невидимки F-35 и самолеты AV-8B Harrier, стартовавшие с борта Cavour, отрабатывали сбивание воздушных целей.

"Это прежде всего демонстрация нашей способности проецировать силу в любом месте", – сказал контр-адмирал Джанкарло Чаппина.

Кроме того, в следующем году в Тихий океан должен прибыть британский авианосец "Принц Уэльский" и его ударная группа, а Франция заявила, что отправит ударную группу на авианосце "Шарль де Голль".

Германия и Нидерланды являются одними из других членов Организации Североатлантического договора, которые планируют отправить военные корабли в тихоокеанский регион.

НАТО остерегался конфронтации с Китаем, но напряженность возросла в этом году, когда Альянс назвал Пекин пособником российского вторжения в Украину – обвинение, которое Китай отверг.

В 2022 году НАТО впервые включил Китай в свой руководящий стратегический документ, описав страну как вызов "интересам, безопасности и ценностям организации".

Накануне сообщалось, что Военно-морские силы США и Франции проводят совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.