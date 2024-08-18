Берлин о немецких танках в Курской области: Оружие передавали под ответственность Украины

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отреагировал на сообщения о том, что Вооруженные силы Украины используют немецкое оружие в ходе операции в Курской области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Линднер заявил в интервью SRF.

Немецкий министр отметил, что все немецкое оружие передавалось под ответственность Украины.

"Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", – отметил он.

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Немецкий министр уверен, что оружие будет использовано в интересах украинской оборонной кампании.

Ранее издание Bild сообщало, что на одном из видео из Курской области был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии.

Предполагается, что в ходе операции Украина использует несколько таких машин.

Также публиковали видео применения ВСУ в Курской области немецких БМП Marder.

Ранее глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.

Он также призвал увеличить поставки Украине танков Leopard 2, а также начать поставки бронемашин Fuchs.

Напомним, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет ситуационный центр по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, отметил решение украинских сил начать наступление на приграничную территорию России.

Фройдинг после многодневного визита в Украину сказал, что "полностью понимает" решение украинцев начать наступление на Курскую область России.