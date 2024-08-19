В правительстве Великобритании отреагировали на заявление Зеленского о замедлении поддержки Лондона

В правительстве Великобритании заверили в непоколебимости поддержки Украины в ответ на комментарий президента Владимира Зеленского о том, что британское лидерство замедлилось.

Об этом заявил в понедельник представитель премьер-министра Кира Стармера, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В видеообращении 17 августа Зеленский заявил, что в течение всего времени войны "мы видели, что Великобритания демонстрирует настоящее лидерство – и в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества". Но сейчас, по его словам, "ситуация замедлилась".

В ответ на это заявление представитель главы британского правительства сказал, что премьер-министр остается "абсолютно решительным в своей поддержке Украины".

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"С точки зрения нашей поддержки, опять же, она непоколебима", – заверил спикер.

Он добавил, что позиция правительства по использованию Украиной поставленных Британией ракет большой дальности Storm Shadow не изменилась.

А СМИ сообщали, что премьер Великобритании Кир Стармер и министр обороны Джон Хили решили быть более открытыми относительно применения Украиной британского оружия в Курской области.

Лондон достаточно быстро признал применение Украиной танков Challenger 2 в Курской области.

Министерство обороны Великобритании 15 августа подтвердило, что украинские войска могут использовать британское оружие на российской территории для самозащиты, за одним исключением.