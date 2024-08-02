Премьер Молдовы уклончиво прокомментировал возможность выдачи военнообязанных украинцев

Премьер Молдовы Дорин Речан намеком подтвердил, что от Киева звучат просьбы содействовать с возвращением в Украину военнообязанных, которые нелегально выехали в Молдову, и сказал, что Кишинев будет действовать "согласно международному праву".

Как сообщает "Европейская правда", об этом его спросили в интервью Newsmaker.

Журналисты напомнили о словах посла Украины в Молдове, который сказал, что между Киевом и Кишиневом ведется определенный диалог по возвращению украинских мужчин, которые сбежали в Молдову, и спросили, какова позиция правительства по этому вопросу.

"Украина имеет такие пожелания относительно всех стран, где находятся украинцы. Мы, как и все, придерживаемся международного законодательства и прав человека, и будем действовать в соответствии с международным правом", – ответил Речан.

Реклама:

Его переспросили, можно ли понимать этот ответ как подтверждение, что Молдова не будет возвращать таких мужчин в Украину.

"Мы будем придерживаться законодательства, и выполнять международное законодательство в области прав человека", – сказал премьер.

Напомним, соглашение по безопасности Украины с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в первые же дни для участия в Украинском легионе зарегистрировались несколько тысяч человек.