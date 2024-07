Британия советует своим гражданам уезжать из Ливана из-за угрозы эскалации

В правительстве Великобритании в очередной раз посоветовали своим гражданам на территории Ливана по возможности выехать из страны и воздерживаться от поездок туда из-за непредсказуемой ситуации.

Как пишет "Европейская правда", объявление об этом МИД страны разместило в конце суток 29 июля.

Министерство иностранных дел иностранных дел Великобритании уже длительное время назад разместило предупреждение с призывом воздержаться от любых поездок в Ливан, а на этой неделе напомнило о нем на фоне роста напряжения после удара с территории Ливана по подконтрольным Израилю Голанским высотам.

We are advising British nationals to leave Lebanon and not to travel to the country.



This is a fast-moving situation. FCDO staff are working round the clock to help ensure the safety of British nationals. https://t.co/47BeXyvG6V

