Британия советует своим гражданам уезжать из Ливана из-за угрозы эскалации

В правительстве Великобритании в очередной раз посоветовали своим гражданам на территории Ливана по возможности выехать из страны и воздерживаться от поездок туда из-за непредсказуемой ситуации.

Как пишет "Европейская правда", объявление об этом МИД страны разместило в конце суток 29 июля.

Министерство иностранных дел иностранных дел Великобритании уже длительное время назад разместило предупреждение с призывом воздержаться от любых поездок в Ливан, а на этой неделе напомнило о нем на фоне роста напряжения после удара с территории Ливана по подконтрольным Израилю Голанским высотам.

We are advising British nationals to leave Lebanon and not to travel to the country.



This is a fast-moving situation. FCDO staff are working round the clock to help ensure the safety of British nationals. https://t.co/47BeXyvG6V Реклама: July 29, 2024

"Призываем граждан Британии выезжать из Ливана и не путешествовать в эту страну. Ситуация развивается очень быстро. Сотрудники МИД круглосуточно работают над тем, чтобы позаботиться о безопасности наших граждан", – отметил министр иностранных дел Дэвид Лемми.

Глава МИД Италии также призвал итальянских граждан выезжать из Ливана.

Напомним, 27 июля в результате удара с территории Ливана по поселку на Голанских высотах погибли по меньшей мере 12 человек, преимущественно дети.

Израиль и США утверждают, что удар осуществила поддерживаемая Ираном террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана. Группировка отрицает причастность к удару.

Ряд стран осудили удар, в том числе Франция и Германия, а также топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Этот инцидент дополнительно усилил напряжение в регионе и подпитал опасения о приближении войны между Израилем и "Хезболлой".