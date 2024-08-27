Во Франции продлили срок содержания под стражей руководителя Telegram еще на 48 часов
Прокурор Парижа в понедельник вечером продлил срок содержания под стражей руководителя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов в рамках расследования киберпреступлений.
Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Журналисты напомнили, что расследование касается преступлений, связанных с вероятными незаконными транзакциями, детской порнографией и мошенничеством в мессенджере, а также с отказом передавать информацию властям.
Напомним, во Франции в субботу вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.
Официально ситуацию не комментировали почти двое суток, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram не имеет под собой политических оснований.
Напомним, ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.