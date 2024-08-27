Во Франции продлили срок содержания под стражей руководителя Telegram еще на 48 часов

Прокурор Парижа в понедельник вечером продлил срок содержания под стражей руководителя Telegram Павла Дурова еще на 48 часов в рамках расследования киберпреступлений.

Об этом сообщило во вторник агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Журналисты напомнили, что расследование касается преступлений, связанных с вероятными незаконными транзакциями, детской порнографией и мошенничеством в мессенджере, а также с отказом передавать информацию властям.

Напомним, во Франции в субботу вечером задержали основателя мессенджера Telegram, россиянина Павла Дурова.

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Официально ситуацию не комментировали почти двое суток, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что задержание основателя Telegram не имеет под собой политических оснований.

Напомним, ранее призывы к регулированию Telegram звучали со стороны отдельных стран-членов ЕС.