Британия и Германия: Нет новых решений по снятию ограничений на удары по РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Олаф Шольц в среду заявили об отсутствии новых решений со стороны их стран относительно ограничений на использование оружия, которое они передали в Украине.

Об этом Стармер и Шольц сказали на пресс-конференции в Берлине, их цитирует издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

У руководителей двух правительств спросили, обсуждали ли они снятие ограничений на оружие, предоставленное Украине, что позволило бы использовать его на территории России.

На это Стармер ответил, что "мы поддерживаем Украину, предоставляем ей оружие и оказываем ей поддержку". При этом он подчеркнул, что

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"никаких новых или других решений не было принято".

"Я не собираюсь вдаваться в тактические вопросы относительно применения оружия по вполне очевидным причинам, но никаких новых решений не было принято", – сказал Стармер.

Шольц подчеркнул, что Германия является одним из крупнейших сторонников Украины в Европе и собирается "продолжать эту поддержку".

"Что касается поставок оружия, то никаких новых решений со стороны Германии нет", – отметил глава правительства Германии.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский призвал друзей Украины давить на союзников и партнеров в вопросе разрешения для Украины бить дальнобойным оружием по территории России.

СМИ сообщали, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к США разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.

Издание The Telegraph со ссылкой на источники отмечало, что Британия поддерживает идею ударов ракетами Storm Shadow по России, но боится проблем с США.