Кулеба выступил за создание полноценной украинской школы в Варшаве

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время встречи с польским коллегой Радославом Сикорским поднял вопрос о необходимости создать украинскую школу в Варшаве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Министры договорились продолжить работу над вопросом создания украинской школы в польской столице.

"На двустороннем треке я поднял вопрос о необходимости создания полноценной украинской школы в Варшаве. Мы с Радеком (Радославом Сикорским – ред.) договорились продолжить работу над этим вопросом. В этом вопросе мы также рассчитываем на поддержку мэра Варшавы Рафала Тшасковского", – написал Кулеба.

Кроме того, в военной сфере обсуждения сосредоточились на вопросе истребителей МиГ-29. Министры также договорились о дальнейших шагах по "созданию возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве".

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"Я благодарен всем полякам, которые поддерживают Украину с первых часов полномасштабной войны России. Вместе мы защитим свободу и безопасность для наших двух стран, а также для всей Европы", – подчеркнул Кулеба.

Во время выступления на польском форуме Дмитрий Кулеба заявил, что самая большая проблема, с которой сталкивается Киев в войне с Россией, заключается в том, что союзники боятся усиливать поддержку Украины, опасаясь эскалации конфликта.