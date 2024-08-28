ФБР: Стрелок у Трампа несколько месяцев решал, кого выбрать своей целью

20-летний Томас Крукс, который совершил покушение на бывшего президента США Дональда Трампа в середине июля, несколько месяцев перед тем решал, в какого публичного деятеля будет стрелять.

Об этом на брифинге в среду, 28 августа, заявил представитель Федерального бюро расследований Кевин Роек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Как установило ФБР, Крукс более 60 раз искал информацию о кандидате в президенты от Республиканской партии и его тогдашнем сопернике, президенте Джо Байдене. В конце концов в начале июля он зарегистрировался для участия в митинге Трампа в Пенсильвании.

Роек описал это как "длительные, детальные усилия по планированию атаки на определенных событиях, то есть он (стрелок. – Ред.) рассматривал любое количество событий или целей".

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По его словам, ФБР еще не смогло определить, что побудило Крукса совершить покушение на Трампа. Данные с его электронных устройств свидетельствуют, что он интересовался различными идеологиями, но не удалось обнаружить, что его мотивировали какие-то конкретные взгляды.

Также следователи не нашли никаких доказательств того, что стрелок имел сообщников или действовал в интересах иностранного государства, а в его организме не было обнаружено следов незаконных наркотиков или алкоголя.

Напомним, во время покушения на Трампа во время предвыборного митинга 13 июля пуля задела его ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавшего – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса – на месте убили агенты Секретной службы.

Секретная служба США взяла на себя ответственность за пробелы в системе безопасности, которые сделали покушение на Трампа возможным. Ее директор Кимберли Читл ушла в отставку.

Часть сотрудников Секретной службы по охране Джо Байдена перевели защищать Трампа.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США