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Министр обороны Эстонии предположил, что за взрывами на военном заводе Diehl стоит ФСБ

Новости — Суббота, 31 августа 2024, 13:35 — Сергей Сидоренко

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что версия о причастности России к взрывам на военном производстве в Германии является очень реалистичной.

Об этом он заявил в дискуссии во время конференции GLOBSEC в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр отметил, что гибридные атаки России на государства-члены НАТО начались задолго до того, как Альянс начал обсуждать гибридные методы ведения войны.

"Эстония сталкивается с гибридными атаками России, включая кибератаки, с 2007 года. Сначала это были только кибератаки, потом физические атаки, потом взрывы... У нас есть четкие доказательства, что это атаки, организованные правительством (России. – Ред.). И Россия, очевидно, таким образом испытывает нас – как далеко она может зайти до задействования статьи 5 НАТО", – заявил он.

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По мнению министра, подобная активность происходит и в других государствах Альянса.

"Германия сейчас будет детально расследовать атаки на военное производство, которая состоялась вчера. И я не удивлюсь, если в конце концов окажется, что это было устроено ФСБ. Потому что это именно то, что они делают – атакуют нашу оборонную промышленность", – предположил Певкур.

По мнению министра, главная проблема – неопределенность реакции Альянса на это. "Вопрос в том, когда мы сможем сказать – это перешло уровень для (активации. – Ред.) статьи 5", – заявил он.

Как сообщалось, 30 августа в Германии произошел взрыв на заводе оборонного концерна Diehl Defence в немецком Тройсдорфе.

Весной 2024 года на одном из заводов Diehl в юго-западной части Берлина произошел пожар. В результате полностью выгорело техническое помещение на первом этаже заводского здания, убытки составляют миллионы долларов.

За этим пожаром предполагали "российский след", однако следствие не нашло доказательств этого.

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Эстония Россия
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