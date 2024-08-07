США предупредили Турцию о последствиях за военный экспорт в Россию

США предупредили Турцию о "последствиях", если страна не прекратит экспорт в Россию американского оборудования, которое можно использовать в военных целях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Financial Times.

Помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод, который возглавляет усилия, направленные на то, чтобы секретные технологии не попали в руки врагов Америки, недавно встретился с турецкими чиновниками и руководителями в Анкаре и Стамбуле в рамках усилий, направленных на прекращение нелегальной торговли.

По словам представителя министерства торговли, его послание заключалось в том, что Турция должна приложить больше усилий, чтобы ограничить торговлю чипами американского происхождения и другими деталями, которые играют ключевую роль в войне РФ против Украины.

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"Нам нужна Турция, чтобы помочь остановить незаконный поток американских технологий в Россию. Мы должны увидеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как применить последствия к тем, кто уклоняется от нашего экспортного контроля", – сказал Аксельрод.

С 2022 года Турция увеличила торговлю с РФ несмотря на введенные санкции против Москвы со стороны США, ЕС и других западных партнеров.

США особенно обеспокоены тем, что Турция стала ключевым центром, через который электроника западного производства, в частности процессоры, карты памяти и усилители, попадают в РФ, а затем их обнаруживают в российских ракетах и дронах.

Другой важной сферой беспокойства являются станки.

Напомним, что в конце прошлого года США ввели санкционный механизм против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.

Это существенно повлияло на денежные потоки между РФ и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

В последние месяцы Запад делает все больший упор на закрытии лазеек, которые позволяют России и дальше уклоняться от санкций.