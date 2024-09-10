Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в его стране обсуждают возможность начала процесса вступления в ЕС.

Об этом он сказал во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом 9 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы правительства Армении.

Пашинян подчеркнул, что Армения фактически расширяет свою повестку дня в отношениях с ЕС, а вопрос о возможном членстве в Евросоюзе стал частью политической повестки дня – особенно после прошлогоднего выступления Пашиняна в Европарламенте.

"Это не простой вопрос, но он стал частью политической повестки дня Армении, поэтому необходимо детально и комплексно подойти к этой теме. Здесь важно будет прислушаться к замечаниям и советам наших партнеров из ЕС", – сказал глава правительства Армении.

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Пашинян выразил радость, что в отношениях Армении и ЕС заметны изменения.

"Начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение о поддержке Республики Армения Европейским фондом мира, что мы очень ценим", – сказал армянский премьер-министр.

Напомним, 9 сентября Европейский Союз начал переговоры о либерализации визового режима с Арменией.

А в марте 2024 года Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.

После того армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

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