В Италии после серии нападений на врачей призывают усилить их безопасность

Итальянские медицинские работники призвали правительство усилить защиту государственных больниц после ряда нападений на врачей и медсестер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Дискуссия началась после инцидента в городе Фоджа на юге Италии, где персоналу больницы пришлось забаррикадироваться в палате, чтобы спастись от разъяренных родственников и друзей молодой женщины, которая умерла во время операции.

Изображения сотрудников больницы, которые толкают диван и комод, чтобы заблокировать дверь, широко распространились в социальных сетях и онлайн-изданиях Италии.

Реклама:

С тех пор в той же больнице в Фоджи произошли еще два инцидента: 18-летний пациент напал на трех медсестер скорой помощи, а сын одного из пациентов ударил двух медсестер и охранника.

"Мы хотим нулевой толерантности в больницах... Мы хотим, чтобы армия дала понять гражданам и врачам, что они под защитой", – заявила председатель национальной федерации медсестер Италии Барбара Манджакавалли.

Президент Национальной федерации врачей Италии Филиппо Анелли также призвал привлечь армию к защите больниц и обратился к премьер-министру Джорджиа Мелони с просьбой использовать фонды ЕС, выделенные на борьбу с COVID-19, для улучшения безопасности больниц.

Итальянский министр здравоохранения Орацио Скиллачи назвал недавнюю серию инцидентов позорной, а его заместитель Марчелло Джеммато заявил, что такие преступления не останутся безнаказанными.

Профсоюзы врачей планируют провести акцию протеста против нападений в Фоджи 16 сентября.

Как и другие европейские страны, Италия сталкивается с кризисом национальной системы здравоохранения. Нехватка персонала усугубляется стрессовыми условиями труда, низкой заработной платой и ограничениями государственных расходов.

По данным Министерства здравоохранения Италии, в 2023-м произошло более 16 тысяч нападений на медицинских работников.

В прошлом году смертельное избиение больничной психиатрини бывшим пациентом привело к призывам улучшить охрану психического здоровья и намерениям правительства ускорить реформу.