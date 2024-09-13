В Молдове на границе с непризнанным Приднестровьем погиб пограничник

Молдовский военнослужащий, служивший на линии разграничения с сепаратистским непризнанным Приднестровьем, погиб в четверг при невыясненных обстоятельствах.

Об этом сообщило в своем заявлении Министерство обороны Молдовы, пишет "Европейская правда".

В заявлении говорится, что военнослужащий "получил смертельное ранение в результате выстрела из предоставленного оружия во время несения службы на посту".

Прибывшие на место врачи констатировали смерть военного. Расследованием дела занимается следственно-оперативная группа полиции.

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Погибший служил по контракту в Национальной армии с 2023 года.

Контингенты из Молдовы и сепаратистского Приднестровья размещены на линии так называемой зоны безопасности вдоль Днестра вместе с российскими "миротворцами", которые находятся там со времен короткого конфликта в 1992 году после распада Советского Союза.

Инциденты на линии разграничения случаются крайне редко. Последняя смерть военнослужащего до этого датируется 2022 годом.

Президент Молдовы Майя Санду ранее не исключила, что в следующие несколько лет появится "геополитическая возможность", которая позволит разрешить конфликт в Приднестровском регионе.

Среди жителей Молдове расходятся мнения, как быть с Приднестровьем, но 75% против силового решения.

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