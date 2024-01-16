Россияне массово бросились за гражданством Молдовы: Кишинев не может справиться с запросами

Власти Молдовы заявили, что им трудно справиться с резким увеличением количества заявлений о предоставлении гражданства от россиян.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в Генеральном инспекторате по вопросам миграции страны, сообщает Reuters.

"Геополитическая ситуация в регионе, созданная войной России против Украины, привела к увеличению количества лиц, желающих получить молдовское гражданство", – говорится в заявлении.

Ведомство сообщило, что 70% заявителей являются гражданами РФ и 20% – Украины. В то же время оно не предоставило конкретных цифр по количеству лиц, желающих получить гражданство Молдовы.

"В связи с резким увеличением количества запросов на получение молдовского гражданства, агентство просит правительство продлить срок рассмотрения заявлений до шести месяцев вместо нынешних 20 дней", – заявили в Генеральном инспекторате по вопросам миграции.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна пытается защитить себя от рисков дестабилизации со стороны России, но уязвимые места все еще остаются.

Санду напомнила, что ожидает попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране весной этого года, в разгар предвыборной кампании перед президентскими выборами.

Президентские выборы в Молдове должны состояться осенью 2024 года.

Перед этим Санду заявляла, что важно продолжать поддерживать Украину, РФ может распространить агрессию и на другие страны.