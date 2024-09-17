Минобороны Германии надеется, что правительство одобрит дополнительные сотни миллионов евро для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус надеется, что федеральное правительство выделит дополнительные деньги на поставки оружия в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Во время визита в войска в Саарлуе министр заявил, что переговоры об увеличении текущего бюджета на 2024 год в размере 7,5 миллиарда евро для Украины являются "многообещающими" и, вероятно, будут завершены до конца недели. "Тогда мы будем говорить о значительной сумме в сотни миллионов евро", – сказал Писториус, на которую может быть предоставлена дальнейшая военная помощь Украине.

Начиная с саммита НАТО в июле этого года, Писториус предупреждал, что миллиарды, которые ранее были предусмотрены в бюджете на военную поддержку Украины, были в значительной степени использованы. Поэтому он публично призвал увеличить бюджет на текущий год.

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Писториус не захотел сказать во вторник, сколько денег теперь выделит немецкое правительство. По информации Spiegel, его ведомство надеется еще почти на полмиллиарда евро. Это позволило бы по крайней мере заказать очень срочные пакеты запасных частей, без которых некоторые из уже поставленных из Германии систем вооружений не могут быть подготовлены к дальнейшему использованию на фронте.

По информации издания, Писториус в свое время представил в правительстве список, который предусматривал дополнительные потребности в размере до четырех миллиардов евро только на текущий год. Он хочет использовать эти деньги на поставку Украине большего количества боеприпасов, срочно необходимых запчастей для уже поставленных систем вооружений, а также большего количества танков Leopard 1A5. Министр финансов Кристиан Линднер, однако, призвал федеральное правительство быть экономным. Министр также несколько раз намекнул, что офис Писториуса не представил конкретных списков того, что срочно нужно Украине.

Для Украины увеличение немецкого финансирования было бы успехом, даже если оно составит значительно меньше реально необходимых четырех миллиардов евро. Не только в Киеве опасаются, что из-за сложной финансовой ситуации Германия прекратит предоставлять Украине помощь оружием. Поскольку Берлин сейчас является вторым по величине сторонником Киева, среди других союзников, таких как США, Великобритания и другие европейцы, существуют опасения, что может возникнуть своеобразный эффект домино.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.