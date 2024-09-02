Bloomberg: В Европе ожидают, что Иран впервые передаст России баллистические ракеты

Европейские чиновники считают, что "в ближайшее время" Иран может передать России свои баллистические ракеты, что произойдет впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало агентство Bloomberg.

Собеседники Bloomberg заявили, что передача баллистических ракет "может стать тревожным развитием событий" за последние более чем два года полномасштабной российской войны против Украины.

Они отказались предоставить оценки типа баллистических ракет, которые может получить Москва, объема партии или временным рамкам. Однако один из чиновников сказал Bloomberg, что поставки могут начаться "в течение нескольких дней".

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По информации агентства, западные государства, в том числе страны "Группы семи", уже обсуждают санкции в случае передачи иранских баллистических ракет России.

Среди предварительных мер, которые обсуждались союзниками, – новые ограничения на иранскую авиакомпанию Iran Air. Кроме того, G7 готовится публично осудить действия Тегерана и связаться со странами Ближнего Востока по дипломатическим каналам, говорят собеседники.

Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограмм.

Как известно, Иран и Россия активно развивают военное сотрудничество после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В то же время публично Тегеран отрицает, что предоставляет Москве военную помощь.

Официально Тегеран признал лишь то, что поставил России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.